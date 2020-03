Basket, Andrea Gracis: “Bisognerà capire come e se si riprende”. Marco Sambugaro: “Salviamo il salvabile, altrimenti si allunga l’agonia”

Andrea Gracis ha fatto parte della storia del basket italiano. Trevigiano di nascita, vi ha debuttato, per poi trasferirsi a Venezia, passare i suoi anni migliori a Pesaro e poi chiudere nelle sue ultime quattro stagioni ancora nella sua terra. A Treviso è tornato per fare da direttore sportivo della società attualmente in Serie A, debuttante visto che non è emanazione diretta della Benetton che tuttora ha le giovanili attive.

L’attuale dirigente spiega a La Tribuna di Treviso: “Siamo in attesa che la situazione si chiarisca. L’impressione comunque è che il 30 marzo sarà ancora presto, anche se, come vediamo, le cose cambiano di giorno in giorno“. David Logan e Jordan Parks, rassicura, stanno bene: si sono messi in contatto con i compagni. A Treviso, peraltro, sono rimasti soltanto in due: Ivan Almeida e il capitano, Matteo Imbrò. Tutti gli altri sono nei propri luoghi d’origine, in quarantena o meno, e anche coach Max Menetti è a Reggio Emilia.

Loading…

Loading…

Gracis spiega, dopo aver affermato che i giocatori hanno la promessa che sa di impegno di tornare una volta decisa l’eventuale ripartenza: “Ci sono parecchi punti interrogativi, bisognerà assumere una decisione globale da parte degli organi competenti, ma per questo ci sarà tempo“.

Chi, invece, non lesina serissimi dubbi senza peli sulla lingua è Marco Sambugaro, oggi direttore sportivo a Pistoia, che dalle pagine dell’edizione locale de La Nazione tuona: “Mi chiedo: come riparti? A porte chiuse? Con quali roster? Parlando in termini sportivi, anche se mi è difficile, c’è una grande emorragia economica che va fermata e si può fare solo chiudendo la stagione e pensando a come ripartire. Più si continua ad andare avanti e più si perdono risorse economiche. Ad oggi chi se ne frega chi vince lo scudetto o chi viene retrocesso, salviamo il salvabile perché più aspettiamo e più si allunga l’agonia“.

In Europa sono già stati fermati non meno di 19 campionati, con o senza campioni designati. Molte delle leghe maggiori del continente, però, stanno ancora aspettando prima di fare il passo verso l’interruzione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo