Basket, Andrea Pecchia rinnova con Cantù

Buone notizie in casa San Bernardo-Cinelandia Cantù. Per un Burnell che se ne va, c’è un Andrea Pecchia che rinnova, come annunciato dal team con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Entusiasti della notizia i vertici del glorioso sodalizio lombardo. “La conferma di Pecchia rappresenta un importante segnale di continuità che premia il lavoro della società” commenta Andrea Mauri, amministratore delegato di Pallacanestro Cantù.

Lo segue a ruota anche il general manager Daniele Della Fiori: “Siamo molto soddisfatti di proseguire il nostro percorso insieme ad Andrea. Pecchia ci potrà dare un importante contributo sfruttando l’esperienza e la sicurezza nei propri mezzi, acquisita con un anno di esperienza da protagonista in Serie A“.

Anche il giocatore, nel sopraccitato comunicato, ha spiegato il perché della sua scelta: “La scelta di rimanere a Cantù è la migliore per il prosieguo della mia carriera. Qui mi sono trovato davvero bene e avevo il forte desiderio di continuare a lavorare con coach Cesare Pancotto, che ha sempre dimostrato di aver fiducia in me. A Cantù mi sono affezionato a tutti: dai tifosi allo staff, passando per i vertici societari, che hanno svolto un lavoro eccellente nella ripartenza. Ringrazio questa società, blasonata sia in ambito italiano sia europeo, per avermi permesso di arrivare sino alla Nazionale maggiore. Avevo troppa voglia di continuare con questi colori e sono sicuro che ci divertiremo“.

Credit: Ciamillo

