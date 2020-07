Basket: Andrea Trinchieri lascia il Partizan Belgrado. Tanti movimenti sulle panchine, per il Barcellona c’è Jasikevicius

<!– –>

Panchine in fermento in Europa, dove tutto, in questa giornata, accade a velocità supersonica in vista della nuova stagione. Sono due, in particolare, gli annunci più importanti di questo secondo giorno di luglio che certifica l’ingresso nella nuova stagione (anche se non in Israele, dove è ancora in corso l’ultima fase del campionato, ed evidentemente in NBA).

Ampiamente annunciato negli scorsi giorni, è arrivato il divorzio tra Andrea Trinchieri e il Partizan Belgrado. Per l’ex allenatore di Veroli, Cantù, Grecia, UNICS Kazan e Brose Bamberg si prospetta un ritorno in Germania, ma questa volta al Bayern Monaco. Dove, però, fino al 15 luglio di nuovi annunci non ce ne saranno: ad affermarlo è il direttore sportivo del club bavarese, Daniele Baiesi, che chiarisce il fatto che la squadra debba porsi in un periodo di riflessione dopo l’ultima, deludente stagione conclusa con un’eliminazione piuttosto prematura nei playoff di Basketball-Bundesliga.

Per quanto riguarda il Barcellona, invece, è arrivata la sospirata firma di Sarunas Jasikevicius, che va a prendere il posto di Svetislav Pesic dopo la finale di Liga ACB persa dai blaugrana contro il Baskonia Vitoria (per i quali, invece, è rimasto saldo al suo posto Dusko Ivanovic). Al Fenerbahce, invece, vento di novità dopo l’addio di Zeljko Obradovic, con Igor Kokoskov prossimo ad arrivare direttamente dal pianeta NBA per allenare la squadra turca. Resta così vacante, in linea teorica a livello di Eurolega, solo la panchina dello Zalgiris Kaunas, mentre i nuovi sono TJ Parker (ASVEL Villeurbanne, fratello di Tony), Georgios Vovoras (Panathinaikos), Sasa Obradovic (Stella Rossa), mentre all’Alba Berlino è scaduto il contratto di Aito Garcia Renenses.

