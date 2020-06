Basket, Andreas Zagklis: “FIBA non vuole controllare, ma competizioni nazionali sono importanti”

<!– –>

Andreas Zagklis, segretario generale di FIBA, è stato intervistato da SportsPro, soffermandosi in particolare sui rapporti con la ECA e sulle posizioni di contrasto tra le due organizzazioni che guidano il basket a livello europeo: “La FIBA è più interessata a modellare il contesto che a controllarlo nella sua interezza. Credo che ci saranno delle opportunità e per questo abbiamo iniziato a parlare. E’ un processo che non si può accelerare e bisogna costruire un clima di fiducia”.

Gli scontri e i problemi sul calendario sono stati molti in passato, con partite di Eurolega e delle nazionali quasi nello stesso giorno. Una situazione che secondo Zagklis si può risolvere: “Noi non cerchiamo di trovare una scorciatoia, ma vogliamo trovare una soluzione a tutto questo. La presenza costante delle competizioni per nazionali ha dimostrato di essere un parametro fondamentale nella crescita del nostro sport. La nazionale può attirare nuovi fan. Con il giusto coordinamento nel calendario, crediamo che ci sia spazio per tutti per giocare, per commercializzare le proprie competizioni e per servire i propri clienti”.

Zagklis parla anche della nuova partnership tra la Basketball Champions League e l’azienda americana GCBH LP: “Credo che sia un voto di fiducia dal mercato alla Basketball Champions League. Afferma che la BCL è un prodotto che è qui per restare e per continuare a crescere. Questo accordo porta alla visione di un network consolidato di competizioni internazionali per club sotto l’ombrello della FIBA”.

Il segretario generale ha parlato anche del Mondiale dello scorso anno: “Credo che sia stato uno show grandioso per il nostro sport. Abbiamo visto la qualità delle arene e la produzione televisiva è arrivata ad un livello mai visto prima. Abbiamo avuto 32 squadre per la prima volta, un’espansione che credo abbia dimostrato a tutti quello di cui abbiamo bisogno come sport”.

