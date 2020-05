Basket, Antimo Martino è il nuovo allenatore di Reggio Emilia: accordo fino al 2023

Si conclude di fatto quest’oggi una reazione a catena che nel giro di 24 ore ha visto diverse squadre di Serie A attive sul mercato per quanto riguarda gli allenatori. Dopo l’arrivo di Meo Sacchetti sulla panchina della Fortitudo Bologna, adesso è ufficiale anche l’accordo tra Reggio Emilia e Antimo Martino fino al 2023. L’ex coach della Effe, reduce da due ottime stagioni con i biancoblu, sarà dunque il prossimo tecnico della Reggiana a partire dalla stagione 2020-2021. Come annunciato dalla società emiliana, la società potrà scegliere o meno di confermare Martino al termine dell’annata 2021-2022. Di seguito le dichiarazioni di rito rilasciate dall’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda e da Antimo Martino.

Dalla Salda: “Antimo Martino ha le caratteristiche che cercavamo per iniziare questo nuovo corso con vista sul futuro: è giovane, preparato, motivato, a tutti gli effetti un coach emergente. Inizieremo con lui questo ‘viaggio’, gettando da oggi le basi per consolidare e sviluppare un piano che permetta a Reggio Emilia di restare tra le piazze protagoniste del basket italiano, con la prospettiva di riaprire le porte dell’Europa”.

Loading…

Loading…

Antimo Martino: “Vedere una società come la Pallacanestro Reggiana manifestare interesse nei miei confronti mi ha riempito d’orgoglio fin da subito e, dopo i colloqui con il management biancorosso, ho immediatamente maturato la convinzione che questa fosse un’occasione molto importante per la mia carriera. Più che con le parole però, sono voglioso di ricambiare la fiducia che mi è stata data con i fatti, cioè con i risultati sul campo. Da domani sarò al lavoro per iniziare a programmare la nuova stagione con la società, conoscere la città ed i tifosi biancorossi”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo