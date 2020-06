Basket: Awudu Abass alla Virtus Bologna, triennale per il comasco

<!– –>

Adesso è ufficiale: dopo un inseguimento durato moltissimi mesi, la Virtus Bologna ha finalmente messo le mani sulle prestazioni sportive di Awudu Abass, in uscita dalla Germani Basket Brescia. Per il comasco, protagonista con l’Italia anche degli ultimi Mondiali di Cina 2019, c’è un contratto triennale con il club bianconero.

Queste le prime dichiarazioni in bianconero di Abass: “Sono venuto non solo per l’Eurolega. Si vede la crescita di questa Società e i propositi sono ottimi. Ricordo bene la partita che abbiamo giocato contro la Virtus quest’anno. La voglia è tanta di tornare a giocare, e non vedo l’ora di farlo con questa maglia. Sarà una bella sfida, ci saranno tante regole nuove dovute alla situazione che stiamo vivendo. Non c’è stato nessun lungo corteggiamento, perché ogni cosa ha il suo processo e il suo tempo. E’ stato scritto di tutto, eravamo già avanti. E’ stata lunga, ma anche questo fa parte del gioco, il mercato funziona così“.

Si tratta della quarta tappa italiana della carriera del giocatore, dopo la lunga esperienza a Cantù, vicino casa e dove si è fatto conoscere, il successivo approdo a Milano e le ultime due stagioni a Brescia. Per lui anche il titolo europeo Under 20 nel 2013 con l’Italia, con cui, oltre ai Mondiali 2019, ha disputato anche gli Europei 2017.

