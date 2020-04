Basket, Baraldi: “La Virtus è pronta a partecipare all’ultima fase dell’Eurocup anche se nessuno ci ha interpellati”

Intervistato da Il Resto del Carlino, Luca Baraldi, AD della Virtus Bologna, ha parlato del torneo che dovrebbe tenersi a luglio, nel caso ci fossero le condizioni, per decretare la squadra vincitrice dell’Eurocup 2019-2020. Queste le sue parole: “Noi siamo pronti a partecipare a quest’ultima fase della manifestazione, anche se, devo essere onesto, ancora nessuno ci ha interpellato“.

Dopodiché, Baraldi ha aggiunto: “Noi siamo avvantaggiati dal fatto che tanti giocatori hanno un contratto pluriennale con la nostra società e, dunque, non ci sarà alcun problema a richiamarli. Ci stiamo preparando sia mentalmente che praticamente per questo impegno. Stiamo studiando i protocolli che verranno applicati al calcio per provare a immaginare le norme che dovremmo seguire in caso questo torneo dovesse svolgersi. Preservare la salute dei giocatori e di tutte le persone che sono con loro in palestra è la priorità“.

Loading…

Loading…

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo