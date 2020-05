Basket: Belgrado garantisce l’ingresso per il torneo conclusivo di Eurolega se a luglio si riuscisse a chiudere la stagione

L’Eurolega deciderà sulla propria sorte entro il 24 maggio, in merito alla conclusione o meno della stagione 2019-2020. Tuttavia, c’è chi gioca d’anticipo nel caso in cui fosse decisa la conclusione della massima competizione continentale.

In Serbia, infatti, si muovono anche le alte sfere governative per portare l’ultima parte di annata europea in sede unica. L’annuncio di oggi illustra la forte voglia che c’è di rendere, per qualche settimana, il Paese un punto nevralgico del basket europeo: “Nella sessione odierna, il Governo di Serbia ha approvato la spedizione di una lettera all’organizzazione Euroleague Basketball per assicurare che garantirà l’ingresso ai partecipanti della parte finale della stagione 2019-2020 nella Repubblica di Serbia. La Città di Belgrado, con il pieno supporto del Presidente della Repubblica di Serbia, si candida ufficialmente per organizzare la fase conclusiva dell’Eurolega, prevista dal 4 al 26 luglio. Organizzare la più grande competizione di club di basket in Europa significherebbe molto per la Repubblica di Serbia, oltre a essere un incentivo turistico, tenendo a mente che questa branca dell’economia è particolarmente danneggiata dalla pandemia di coronavirus“.

Non è citato a caso il Presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, che di recente si era espresso a favore del progetto. Altri nomi circolati fino ad ora, in termini di città, sono quelli di Kaunas, Vilnius, Atene e Mosca, tutte con disponibilità di più impianti nel raggio di pochi chilometri. Nel caso di Belgrado ci sarebbero la Stark Arena e l’ex Hala Pionir oggi intitolata ad Aza Nikolic. L’Eurolega è ferma da metà marzo.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo