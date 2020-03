Basket, botta e risposta tra Petrucci e l’EuroLeague. La FIP: “Nessun contatto ufficiale”

Prosegue la polemica tra EuroLeague e Federazione Italiana Pallacanestro, in seguito alla sospensione della tra Darussafaka Istanbul e Segafredo Virtus Bologna. Nel pomeriggio c’è stato l’ennesimo botta e risposta.

Prima il comunicato dell’EuroLeague:

• La decisione di sospendere la partita e riprogrammarla è stata presa esclusivamente sulla base dell’impossibilità di Segafredo Virtus Bologna di entrare nel territorio turco a causa del Ministero degli Affari Esteri turco che limita l’accesso al paese a chiunque abbia viaggiato in Italia durante i 14 giorni precedenti.

• Il Governo italiano, il Ministero dello Sport e la Federazione Italiana Pallacanestro non hanno mai contattato Euroleague Basketball in merito alla partita sopra menzionata, pertanto nessuna indicazione da parte degli enti citati è stata né ricevuta né presa in considerazione al fine di adottare questa decisione. Le citazioni di Gianni Petrucci, presidente della FIP, pubblicate su diversi media non hanno alcun fondamento in quanto la FIP non ha giocato alcun ruolo in questa situazione.

• L’unico contatto tra le istituzioni italiane e Euroleague Basketball è avvenuto tramite l’ambasciata italiana in Spagna, che ha chiesto informazioni a Euroleague Basketball, ed è stata tenuta informata sull’evoluzione della situazione concordata con esse. Tuttavia, non è stato ricevuto nessun suggerimento da parte dell’ambasciata italiana.

Poi la risposta della FIP:

Loading…

Loading…

“Il comunicato stampa di Euroleague Basketball è quantomeno curioso e farebbe sorridere se non avessimo a che fare con una situazione internazionale così grave. Si stava perpetrando un’ingiustizia sportiva ai danni della Virtus Segafredo Bologna e l’Euroleague ha trovato una soluzione a sole 48 ore dall’inizio della partita, dopo le dichiarazioni da me rilasciate a Radio Rai1 ieri mattina e l’attenzione posta sulla vicenda da tutti i Media, dal CONI e dal Gabinetto del Ministero dello Sport in contatto col Gabinetto del Ministero degli Esteri, con documentazione in nostro possesso.

C’è solo una verità nelle parole che ho appena letto, ovvero che non abbiamo contattato direttamente l’Euroleague. La Federazione Italiana Pallacanestro non intrattiene infatti rapporti ufficiali con Euroleague Basketball”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Ciamillo-Castoria/ Claudio Degaspari