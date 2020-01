Basket, Brescia esordisce bene nelle Top 16 di EuroCup 2020, Promitheas Patras sconfitto per 63-57

La Germani Brescia comincia bene il proprio cammino nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020, sconfiggendo in una partita dall’andamento stranissimo il Promitheas Patras per 63-57. In un match a basso punteggio, a mettersi in evidenza è Awudu Abass, top scorer con 19 punti; molto bene anche Luca Vitali con 14 punti e 4 assist. Dalla parte opposta, i migliori realizzatori sono Vangelis Mantzaris e Chase Fieler con 12 punti a testa.

Ad approcciare meglio la partita sono gli ospiti, che si presentano al PalaLeonessa con un’ottima fase difensiva che regala loro un parziale di 5-13 nei primi otto minuti di gioco: nel finale di primo quarto Brescia riesce ad accorciare le distanze (10-15), ma l’alba del match fa già capire che si tratterà di una sfida a punteggio molto basso, con le difese che si fanno decisamente preferire agli attacchi. Nel secondo periodo di gioco il Promitheas vive un incredibile fase di sterilità offensiva (soltanto 3 i punti realizzati dai greci in questo quarto) e i lombardi possono piazzare un parziale di 10-0 che permette loro di accaparrarsi la leadership dell’incontro (26-18 a fine primo tempo).

Nel terzo quarto i greci si sbloccano improvvisamente e, dopo aver toccato anche il -14, mandano in archivio un pesantissimo parziale di 2-17 che li riporta addirittura in vantaggio (40-41 a 10′ dal termine). Nell’ultimo periodo di questa stranissima partita tocca a Brescia riscattarsi dal punto di vista offensivo: il protagonista assoluto è Awudu Abass, che sale in cattedra nell’ultima parte di gara mettendo a segno 11 punti consecutivi e un assist per la tripla di Vitali e regalando al sodalizio lombardo la prima storica vittoria nelle Top 16 di EuroCup. Il punteggio finale è 63-57 per Brescia.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-PROMITHEAS PATRAS 63-57 (10-15, 16-3, 14-23, 23-16)

BRESCIA – Abass 19, Vitali 14, Cain 12

PROMITHEAS – Chase 12, Mantzaris 12, Lypovyy 11

