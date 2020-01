Basket, Brindisi perde anche a Szombathely e viene eliminata dalla Champions League 2020

La Happy Casa Brindisi cede per 93-83 sul campo del Falco Szombathely e viene dunque eliminata dalla Basketball Champions League 2019-2020. Decisivo in negativo il ruolino di marcia in trasferta: la sconfitta della Savaria Arena è infatti la settima sconfitta in altrettante partite per i salentini, che possono recriminare per aver mollato di intensità nel secondo tempo e aver permesso agli ungheresi di rimontare.

Anche in Ungheria, come in tutti i palazzetti del globo, il match non può che cominciare con un omaggio a Kobe Bryant: Brindisi lascia dunque scorrere i 24 secondi del primo possesso, mentre dagli spalti si alza il grido in onore del cinque volte campione NBA. Poi si fa sul serio, e a partire forte sono i padroni di casa, che dal 5-5 mettono a segno un parziale di 9-0 e volano fin quasi alla doppia cifra di vantaggio. Nel momento più difficile la squadra di Francesco Vitucci si appoggia su Stone e riesce a riavvicinarsi fino al -3 di fine primo quarto (26-23).

Nel secondo periodo i pugliesi alzano il livello e non solo completano la rimonta, ma tentano anche la fuga. Stone e Sutton impongono la loro fisicità, Zanelli e Campogrande mandano a bersaglio triple pesanti e Banks completa l’opera infilando sulla sirena il canestro del 44-53. Nella terza frazione gli ungheresi reagiscono e giocano con maggior vigore: Reddic sale in cattedra e spinge i suoi fino alla parità, che viene momentaneamente spezzata dal layup di Banks che regala alla Happy Casa due lunghezze di margine all’ultima pausa.

Nell’ultimo quarto, però, il predominio ungherese è evidente. Reddic sigla il sorpasso sul 74-72, Perl implementa il parziale fino all’8-0, arriva anche l’espulsione di Sutton per somma di falli antisportivi. L’ambiente si fa sempre più caldo e riesce ad esaltare lo Szombathely, che di fatto chiude la pratica con la tripla di Curry che vale il +8. Brindisi è confusionaria e incapace di reagire: il punteggio finale è di 93-83.

IL TABELLINO

FALCO SZOMBATHELY-HAPPY CASA BRINDISI 93-83 (26-23, 18-30, 24-17, 25-13)

SZOMBATHELY – Reddic 22, Perl 18, Flipovity 18

BRINDISI – Stone 19, Banks 18, Sutton 14, Campogrande 13

