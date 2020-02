Basket, Brindisi-Saragozza 91-93, pugliesi battuti allo scadere in Champions League 2019-2020

Ormai la corsa alla Top 16 era decisa nella Champions League 2019-2020, ma l’Happy Casa Brindisi voleva salutare il suo pubblico con un successo contro i leader di classifica del Saragozza. E il sogno dura 39 minuti e 58 secondi, con il canestro di Dylan Ennis che dà, però, la vittoria agli spagnoli.

Primo tempo equilibrato e dal punteggio basso a Brindisi, dove l’Happy Casa e il Casademont Saragozza si affrontano colpo su colpo, con i padroni di casa che allungano fino a +5 con la tripla di Adrian Banks, ma vanno al primo mini-riposo avanti solo sul 17-15. Brindisi che a inizio secondo quarto soffre sotto i colpi di Nemanja Radovic, che porta avanti Saragozza, ma sei punti consecutivi di Alessandro Zanelli ridanno la giusta spinta all’Happy Casa. Gli spagnoli tornano vicino e una tripla quasi allo scadere di Tyler Stone chiude il primo tempo sul 46-41, un tempo con le statistiche delle due squadre praticamente identiche.

E Saragozza a inizio terzo quarto rende identico anche il punteggio, rimontando il -5 dell’intervallo e si porta anche in vantaggio dopo quasi tre minuti di gioco. È ancora Alessandro Zanelli a mettere i punti a canestro per il nuovo mini-allungo di Brindisi e con la schiacciata di John Brown si torna a +5 a metà quarto. Continua l’equilibrio e si entra nell’ultima frazione con Saragozza che ha recuperato due punti. Ma a inizio ultimo quarto arriva prima la tripla di Tyler Stone, poi ancora una volta quella di Zanelli e Brindisi allunga sul 72-64 dopo neanche due minuti di gioco. Qualcosa, però, si inceppa nella squadra di casa e a metà tempo siamo di nuovo in equilibrio, sul 76-75 e tutto da rifare. Torna a +5 Brindisi con la tripla di Dominique Sutton e il canestro di John Brown, ma Saragozza non molla mai. Si lotta punto a punto nell’ultimo minuto di gioco, Seeley pareggia con un libero a 13 secondi dalla fine, ma il canestro di Dylan Ennis spegne i sogni di Brindisi.

HAPPY CASA BRINDISI – CASADEMONT SARAGOZZA 91-93 (17-15, 29-26, 18-20, 27-32)

Loading…

Loading…

TOP SCORER

BRINDISI – Sutton 18, Brown 16, Zanelli 14

SARAGOZZA – Seeley 16, Hlinason 14, Radovic 14

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo