Basket: Burgos-Sassari 95-80, sardi eliminati dalla Champions League 2019-2020

Dura un quarto il sogno di Sassari, che per dieci minuti è perfetta, vola 30-13 a Burgos, ma poi non trova più il canestro mentre gli spagnoli alzano il ritmo. Sorpasso a fine primo tempo, poi cresce anche il nervosismo in campo e la squadra di Pozzecco subisce il secondo ko con Burgos e deve dire addio alla Champions League.

Parte molto bene Sassari che nei primi 60 secondi mette a segno 5 punti, mentre i padroni di casa sbagliano diverse occasioni non impossibili. Servono tre minuti prima che Burgos metta i primi punti per il 2-7 parziale. Insiste Sassari, che ha in Evans un cecchino micidiale dalla distanza, mentre Spissu fa 3+1 con tripla e tecnico alla panchina e si arriva al time out degli spagnoli con la squadra di Pozzecco avanti 16-4. Ancora Evans e Spissu da tre per il +16 di Sassari, con gli ospiti che dominano e hanno dalla lunga distanza l’arma micidiale che li porta fino al 30-13, con un 7 su 7 da tre. Nel finale, però, scatto d’orgoglio di Burgos che accorcia decisamente e chiude il tempo sul 21-32.

Continua il buon momento dei padroni di casa, con un parziale di 11-2, poi è di nuovo Evans, questa volta sotto canestro a smuovere il tabellone per Sassari. Ma Burgos si fa sotto, gli ospiti non trovano più il canestro come nel primo quarto e si arriva al timeout chiamato da Pozzecco con Sassari avanti solo 34-29. Non si sblocca Sassari e gli spagnoli arrivano a +1, con un parziale di 22-4. Serve il solito Spissu a dare la scossa con una tripla che riporta avanti gli ospiti 37-35. Ma è sempre la squadra di casa a fare il match in questo momento e il primo tempo si chiude sul 45-43 per Burgos.

Insiste Burgos, sbaglia Sassari e dopo treminuti del terzo quarto si è 54-45 per i padroni di casa. Dal 7/7 del primo quarto per Sassari si è passati all’8/17 totale da tre punti e i ragazzi di Pozzecco soffrono il crollo delle percentuali dalla distanza. Pesante anche il dato dei rimbalzi offensivi, 11 a 2 per i padroni di casa fino a ora. Ritrova la tripla la squadra ospite con Stefano Gentile e torna a uno svantaggio a una sola cifra a metà quarto. Due schiacciate di Coleby riavvicinano Sassari, ma Burgos allunga ancora a +12 a tre minuti dalla fine. Nervosismo in casa Sassari per un paio di scelte arbitrali e Stefano Gentile viene espulso per proteste e tecnico anche a Pozzecco. Una tripla di Benite dà il +15 al Burgos. Si arriva così all’ultimo intervallo con Burgos avanti 74-61 e a un passo dalle semifinali.

Ormai è una missione disperata per Sassari, ma ormai gli spagnoli sono lanciati e non concedono più gli spazi del primo quarto, mentre i sardi non trovano i canestri facili dei primi dieci minuti. E così il tempo passa, ma il distacco tra le due squadre continua a restare a doppia cifra, con Spissu che prova a dare la scossa, ma inutilmente. Finisce, così, 95-80 e Sassari dice l’addio ai playoff di Champions League.

