Basket: Burgos-Sassari, botta e risposta Peñarroya-sardi. Il coach: “Teatrino triste”. Dinamo: “Non capiscono la gravità della situazione”

San Pablo Burgos-Dinamo Sassari è finita sul campo, ma fuori è iniziata un’altra battaglia: quella delle parole. Dopo la vittoria del club spagnolo in gara2 degli ottavi di finale di Basketball Champions League 2019-2020, che ha eliminato la squadra sarda dalla competizione, sono cominciate le guerre dialettiche.

Subito dopo l’incontro, ha parlato il coach di Burgos, Joan Peñarroya, che in conferenza stampa ha usato parole durissime: “Per prima cosa sono contento per il passaggio ai quarti di finale. Lo abbiamo meritato dopo una settimana in cui io, da sportivo, sento un po’ di vergogna per quello che hanno fatto i nostri avversari. Non so chi sia il responsabile, ma il teatrino che hanno fatto davanti ad una situazione più grande di ogni evento sportivo o partita di basket, ‘Gioco, non gioco, me ne vado, non me ne vado’, questo non deve esistere. Primo: non siamo medici, ci sono autorità sanitarie che hanno il potere di decidere su simili argomenti. Loro minacciano parlando della salute dei giocatori, quando il focolaio in Europa del coronavirus è nel loro Paese. 19 professionisti del San Pablo Burgos la settimana scorsa sono stati in Italia. Abbiamo rispettato quanto deciso dalle loro autorità di salute pubblica. Abbiamo giocato una partita, era pieno di gente, ci siamo stretti le mani, abbracciati, siamo rimasti 8-9 ore in aeroporto a Roma, che è un posto problematico. Ma noi non abbiamo fatto alcuna buffonata come l’hanno fatta loro. ‘Ci dobbiamo allenare, non ci dobbiamo allenare’, e poi andavano in piscina o a passeggiare per Burgos. A maggior ragione sono contento che li abbiamo eliminati. Avrei voluto parlare della partita, ma non mi è sembrato giusto per il comportamento di Sassari“.

La replica della Dinamo non si è fatta attendere: “La dirigenza della Dinamo Banco di Sardegna, così come indicata dal Sig. Peñarroya nella conferenza stampa post partita di ieri, non replica alle gravissime affermazioni del tecnico spagnolo perché, come si può vedere chiaramente dal video allegato, si rende conto che attualmente a Burgos non si ha la minima idea e percezione della gravità della situazione sanitaria che non solo l’Italia ma l’intera Europa sta vivendo. È prerogativa di sportivi e professionisti saper riconoscere le priorità e una situazione di eccezionale emergenza come quella attuale“.

Foto: championsleague.basketball (fiba.basketball)