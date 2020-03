Basket: calendario 2021 da ricostruire. Tra la richiesta FIP di spostare gli Europei e il mantenimento dei Preolimpici

Ora che il calendario cestistico del 2020 è rimasto privo dell’appuntamento clou, quello delle Olimpiadi, la FIBA sta pensando a come riorganizzare tutto nel 2021, con la rassegna a cinque cerchi che si terrà tra il 23 luglio e l’8 agosto (con programmazioni dei singoli sport che, verosimilmente, dovrebbero rimanere le stesse con la traslazione di un giorno).

In primis il pensiero va a tutti i tornei Preolimpici che non si sono giocati: i quattro maschili e i due del 3×3. Verosimilmente, tutta la questione verrà rimandata al prossimo anno, e almeno per quanto riguarda la pallacanestro maschile appare probabile la conferma delle sedi già scelte e degli stessi gironi. L’Italia, in breve, rimarrebbe nel girone di Belgrado contro le stesse avversarie, tra cui naturalmente spicca la Serbia.

Per quanto riguarda invece gli Europei, la situazione vede la Federazione Italiana Pallacanestro che si è incaricata di una richiesta di rinvio dell’evento, in programma dal 2 al 19 settembre 2021. Il motivo è semplice: la vicinanza ai Giochi Olimpici. L’idea sarebbe quella di sviluppare il calendario con un 2021 olimpico, un 2022 contrassegnato dalla rassegna continentale e un 2023 con i Mondiali in Asia. L’Italia, non va dimenticato, ospita un girone degli Europei, al Mediolanum Forum di Assago.

Credit: Ciamillo