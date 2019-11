Si giocherà nel weekend in arrivo l’undicesima giornata della Serie A di basket, che inizia a sentire l’odore della lotta per le Final Eight di Coppa Italia. Si parte con l’anticipo del sabato tra Trento e Brindisi, con gli ospiti che cercano di mantenere la seconda posizione solitaria in classifica. Il mezzogiorno della domenica è affidato a Varese e Roma, match che in un passato nemmeno troppo lontano era un prima contro terza. Trieste e Treviso scendono in campo alle 17 in un match tanto sentito quanto infuocato, mentre alle 17:30 tocca a Pistoia scoprire quanti dubbi ha ancora Venezia in campionato. Alle 18 Sassari riceve la visita di Brescia, ed è la sfida di più alta classifica della giornata, mentre alle 18:30 Milano ospita Reggio Emilia (e il ritorno di Simone Fontecchio al Forum). Alle 20:15 Pesaro tenta di sbloccarsi contro Cremona, mentre chiude alle 20:30 la Virtus Bologna in un match di gran fascino, ma con una chiara favorita, contro Cantù.

Basket, Calendario undicesima giornata Serie A: orari, programma, tv e streaming

Di seguito la programmazione dell’undicesima giornata di Serie A 2019-2020 con gli appuntamenti su RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi – sabato 30 novembre, ore 20:30, Eurosport Player

Openjobmetis Varese-Virtus Roma – domenica 1 dicembre, ore 12:00, Eurosport Player

Pallacanestro Trieste-De’ Longhi Treviso – domenica 1 dicembre, ore 17:00, Eurosport 2 ed Eurosport Player

OriOra Pistoia-Umana Reyer Venezia – domenica 1 dicembre, ore 17:30, Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari-Germani Basket Brescia – domenica 1 dicembre, ore 18:00, Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia – domenica 1 dicembre, ore 18:30, Eurosport Player

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Vanoli Cremona – domenica 1 dicembre, ore 20:15, RaiSport (solo canale 58) ed Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Acqua S.Bernardo Cantù – domenica 1 dicembre, ore 20:30, Eurosport Player

Credit: Ciamillo