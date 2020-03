Basket: cancellata la March Madness NCAA. Per la prima volta dal 1939 non si assegna il titolo universitario

Non era mai successo, nella storia del torneo nazionale universitario NCAA, che si dovesse cancellare tutta la fase a eliminazione diretta, oggi conosciuta come la March Madness. Dal 1939 nulla l’aveva mai fermato: la guerra, le crisi. Dove nessuno di questi eventi è arrivato, ce l’ha invece fatta la pandemia di coronavirus: per la prima volta i titoli della Division I maschile e femminile di basket non saranno assegnati.

Questo il comunicato della NCAA: “Quest’oggi, il Presidente NCAA Mark Emmert e il Consiglio Direttivo hanno cancellato i tornei maschile e femminile della Division I di basket per il 2020, così come tutti i campionati NCAA invernali e primaverili. Questa decisione si basa sul’evoluzione della minaccia alla salute pubblica data dal COVID-19, sulla nostra capacità di assicurare che gli eventi non contribuiscano a diffondere la pandemia, e sull’impraticabilità di ospitare tali eventi in un qualsivoglia arco di tempo durante quest’anno accademico, date le decisioni altre entità stanno prendendo“.

Nelle scorse ore erano arrivate, una dopo l’altra, le cancellazioni di quasi tutte le conference che servivano a qualificare per la March Madness, che avrebbe avuto la sua conclusione ad Atlanta con le Final Four all’inizio di aprile. In più, gli atenei di Duke e Kansas avevano già deciso di cancellare tutte le attività sportive poco prima dell’annuncio ufficiale della NCAA.

