Basket: cancellati tutti gli Europei giovanili dell’estate 2020. Qualificazione per i Mondiali Under 19 2021 con i ranking appositi

FIBA Europe ha comunicato pochi minuti fa la cancellazione di tutti gli Europei giovanili, di qualsiasi divisione, per il 2020. Questo a seguito della pandemia di coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo e che sta correntemente lasciando metà del pianeta all’interno delle proprie case.

A causa di tale decisione, dal momento che nei campionati giovanili esiste un sistema di promozioni e retrocessioni tra Division A, B e, dove esistono, C, questo non sarà applicato per quest’estate. Per quanto riguarda invece i Mondiali Under 19 del 2021, la qualificazione per le squadre europee verrà legata al ranking mondiale giovanile della FIBA. Se dovessero rimanere cinque posti come negli anni passati, allora le qualificate sarebbero al maschile Spagna, Francia, Lituania, Turchia e Serbia e al femminile Spagna, Francia, Italia, Russia e Ungheria.

Tutte le città che avrebbero dovuto ospitare i tornei giovanili nel 2020 avranno la precedenza per poter ospitare di nuovo le stesse manifestazioni nel 2021; se queste stesse città non dovessero rendere nota questa intenzione, allora nell’autunno del 2020 si procederà a una nuova apertura del processo di candidature.

Credit: Ciamillo