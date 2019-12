Basket: Cantù si regala il ritorno di Joe Ragland dopo cinque anni

Dopo cinque anni Cantù celebra il ritorno di uno dei giocatori più amati dai tifosi nel passato recente: Joe Ragland, infatti, torna nella squadra che lo ha lanciato in Italia e in Europa a cavallo tra le stagioni 2012-2013 e 2013-2014. Contestualmente, la società annuncia che la Cinelandia va a far coppia ad Acqua S.Bernardo tra i main sponsor, e che dunque la denominazione ufficiale diventa S.Bernardo-Cinelandia Cantù.

Joe Ragland, all’anagrafe Joseph Alexander, nato l’11 novembre 1989 a Springfield, dove si trova la Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, è cresciuto tra i college di North Platte e Wichita State, per poi approdare nel 2012 nel mondo del basket europeo in Spagna, a Murcia. Cantù lo ha ingaggiato via prestito per i playoff, chiusi a 14 punti abbondanti di media, e lo ha confermato per la stagione successiva, conclusa a 16.3 punti (45.7% da tre) e 4.5 assist di media a gara. In entrambe le occasioni, la formazione canturina è stata fermata dalla Virtus Roma, in un caso in semifinale, nell’altro nei quarti. Nell’annata di debutto in EuroCup, invece, sono giunti 14.7 punti e 5.2 assist per incontro. La stagione 2014-2015 lo ha visto approdare a Milano, dove però non è riuscito a incidere allo stesso modo. L’accordo, originariamente biennale, non è durato che un’annata; dopo una breve parentesi al Pinar Karsikaya, in Turchia, lo ha richiamato Avellino, in due stagioni una più bella dell’altra che lo hanno visto trascinare per due volte la Scandone fino alla semifinale scudetto. Successivamente è approdato al Lokomotiv Kuban, portata in finale di EuroCup, e alla Stella Rossa, con cui ha vinto la Lega Adriatica, prima di un passaggio al Darussafaka che non si è mai realmente concretizzato perché, dopo un lungo infortunio, il giocatore è rientrato senza che ci fosse più posto per lui.

Cantù è al momento al tredicesimo posto in Serie A con 8 punti, ed ha vinto nella giornata di ieri il derby con Varese.

Credit: Ciamillo