Basket, Carlton Myers: “L’Italia non si arrede mai” – VIDEO

Carlton Myers lancia il suo messaggio di forza all’Italia. Nel giorno del suo 49esimo compleanno, l’ex grande campione del basket italiano ha fatto un video di coraggio per il Bel Paese. Myers ha vestito le varie magliette delle sue ex squadre, ma ha sempre sbagliato il tiro; mentre quando ha indossato la maglia della Nazionale ha fatto canestro, volgendosi poi alla camera e dichiarando “Perchè l’Italia non si arrende”.

Il video pubblicato da Myers sul suo profilo social

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo