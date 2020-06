Basket: Cecilia Zandalasini, niente WNBA per il 2020. L’azzurra non giocherà con le Minnesota Lynx quest’estate

<!– –>

Doppio annuncio da parte delle Minnesota Lynx in chiave nuova stagione WNBA, o meglio quel che ne rimane dopo che la pandemia di coronavirus ne ha ritardato l’inizio e ridotto il numero di partite di stagione regolare a 22.

Diversamente da quanto annunciato alcune settimane fa, per ragioni personali non meglio specificate Cecilia Zandalasini non tornerà a giocare con le Minnesota Lynx, nel cui roster è stata nelle estati 2017 e 2018, rinunciando invece per qualche acciacco nel 2019. Lo ha comunicato Cheryl Reeve, head coach della franchigia che vinse il titolo per l’ultima volta nel 2017, riportando contemporaneamente che il team ha inserito nel roster l’ala Megan Huff.

NEWS: #Lynx HC/GM Cheryl Reeve announced the team has signed forward Megan Huff. It was also announced today that forward Cecilia Zandalasini will miss the 2020 season (non-active, personal decision). Huff will wear #5. Full release: https://t.co/PWkwe8OcVe — Lynx PR (@Lynx_PR) June 17, 2020

La WNBA riprenderà alla fine di luglio, anche se non è ancora stato precisato un giorno, alla IMG Academy di Bradenton, celebre per il nome di Nick Bollettieri e non solo. Si conoscono pochi dettagli, compreso il fatto che i playoff seguiranno il loro format normale con gare secche per ottavi e quarti e serie da 3 su 5 per semifinali e finale, in cui entrano in gioco le prime due della stagione regolare.

