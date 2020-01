Basket, Cecilia Zandalasini: “Punto alle Final Four di Eurolega quest’anno, in Nazionale abbiamo bisogno delle giovani forti”

Cecilia Zandalasini è pronta ad immergersi nell’anno solare 2020 con grandi ambizioni legate specialmente al suo club, come ha spiegato in una lunga intervista rilasciata alla Fiba. La punta di diamante del basket femminile italiano, alla seconda stagione consecutiva in Turchia con la maglia del Fenerbache, ha parlato dei suoi obiettivi stagionali toccando anche l’argomento Italia guardando sia al passato che al futuro. Di seguito un estratto della sua intervista:

“Prima di arrivare qui ad Istanbul, conoscevo la squadra e la società solamente dalle battaglie che facevamo ogni volta che incontravo il Fenerbache ai tempi del Famila Schio. Fin dal primo giorno c’erano grandi aspettative su di me e sulla squadra, lo potevi sentire con mano. Sono fortunata che riesco a concentrarmi su ciò che la squadra ha bisogno e su ciò che il coach mi chiede, senza farmi condizionare troppo dall’esterno. Certo, quando giochi nel derby contro il Galatasaray o partite simili è difficile ignorare ciò che ti circonda, ma prima di tutto ogni giocatore deve pensare al suo lavoro, poi al resto”.

L’ala classe 1996 nativa di Broni ha poi fissato il suo obiettivo principale per il 2020: “Tornare alle Final Four di Eurolega. Mancano da qualche edizione nell’albo d’oro del Fenerbahçe, dopo avervi partecipato per sei stagioni consecutive nel recente passato. Tutti sappiamo quanto sia dura, basti guardare che ci sono tre squadre nel solo nostro girone che stanno lottando per il primo posto. Tuttavia quest’anno sono fiduciosa che ce la possiamo fare“. Infine Cecilia si è proiettata verso il futuro prossimo della Nazionale azzurra: “A livello giovanile continuiamo a vincere titoli e le ragazze forti ci sono. Abbiamo bisogno di loro, ma nel frattempo devono crescere per essere pronte a fare il salto nel basket delle grandi. Le seguo quando posso ma non mi sento di suggerire loro niente: ricordo quando ero io nella loro situazione. Devono solo continuare a divertirsi e seguire il percorso che hanno intrapreso lavorando più che possono”.

Credit: Ciamillo