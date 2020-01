Basket, Champions League 2019-2020: Brindisi, con Digione serve una vittoria

Mercoledì, 8 gennaio, torna in campo l’Happy Casa Brindisi e ospita all’Elio Pentassuglia il JDA Digione per il decimo turno della Champions League 2019-2020, con il programma che prevede il fischio d’inizio alle 20.30. Sfida importantissima per i pugliesi, attualmente quinti in classifica, che hanno bisogno di punti per risalire la china e conquistare uno dei primi quattro posti che valgono l’accesso al Top 16. Ma non sarà facile sconfiggere i francesi secondi.

Brindisi vuole anche vendicare il pesante ko dell’andata, quando il Digione si era imposto per 95-79. Per Sutton e compagni questa Champions League è stata vissuta come le montagne russe, con vittorie e sconfitte che si sono alternate perfettamente una dopo l’altra. Gli ospiti, invece, hanno iniziato benissimo, con quattro successi consecutivi, per poi subire tre ko negli ultimi cinque turni. Proprio da questo dato deve partire la formazione di casa per mettere a segno la zampata vincente.

L’Happy Casa arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in campionato contro Cremona, ma coach Vitucci ha voluto vedere del positivo anche nella sconfitta, anche guardando agli impegni in Europa. “Abbiamo avuto una reazione importante ma tardiva dopo un primo tempo in cui difensivamente siamo andati in difficoltà. Ripartiamo da qui: da una dimostrazione di carattere, coesione e voglia di vincere che ci ha portato a giocarcela nel finale. Negli ultimi possessi abbiamo pagato l’extra sforzo. In futuro dobbiamo tenere a mente di non aspettare di metterci nei guai per tirar fuori orgoglio e determinazione“.

