Basket, Champions League 2019-2020: Brindisi non vince in trasferta, Bonn si impone 101-93

Continua a perdere fuori casa l’Happy Casa Brindisi in Europa e a Bonn finisce 101-93. Non basta un secondo quarto dominato agli azzurri per avere la meglio dei tedeschi che nell’ultimo parziale approfittano degli errori di Brindisi e vanno a vincere.

Ritmi elevati nei primi minuti a Bonn, dove le due formazioni danno subito spettacolo, con percentuali molto elevate e Brindisi che resta in scia dei tedeschi, che vanno però a +4 poco dopo metà quarto, con Anthony DiLeo protagonista assoluto con già 9 punti. Torna sotto l’Happy Casa, ma due palle perse nel finale fa chiudere il quarto sul 25-20.

A inizio del secondo quarto due triple consecutive di Campogrande riporta Brindisi a un passo da Bonn, poi altre due triple della Happy Casa e sorpasso sul 32-31. E quasi a metà tempo allungo fantastico degli ospiti. Rimessa con meno di tre secondi da giocare, palla al largo a Zanelli, tripla e fallo e giocata da quattro punti per il +5. Ma a questo punto un paio di errori palla in mano, un fallo di Banks e Bonn torna avanti. Due marcature di Banks e Stone, però, rilanciano l’Happy Casa e timeout nervoso per i tedeschi. Brindisi che cerca di dare spettacolo, ma esagera con i passaggi e perde un paio di palloni che fanno tornare sotto una Telekom Bonn che rischiava di andare ko. E si va all’intervallo lungo sul 46-52 per gli italiani.

Grande equilibrio nei primi minuti del quarto, con botta e risposta tra le due squadre, ma attorno al quarto minuto di gioco Bonn accelera, migliora le percentuali e trova il pareggio con Brindisi che ha sbagliato un paio di attacchi di troppo. Servono le triple, questa volta due consecutive di Banks, per riportare Brindisi a +4. E ancora Banks, ancora da tre, poi canestro di Thompson e +9 Happy Casa. Due palle che clamorosamente non entrano e tedeschi che accorciano il gap nel finale del quarto che si chiude 65-70.

Pesante parziale di 7-0 per Bonn a inizio dell’ultimo quarto e controsorpasso per i tedeschi a otto minuti dal termine. E due triple di Simons portano Brindisi sotto di quattro punti. A tenere vivi gli ospiti è Iannuzzi con tre canestri consecutivi e assist per Stone per il nuovo sorpasso Happy Casa. È un elastico ora il match, con Bonn che allunga, Brindisi che torna sotto, poi di nuovo i tedeschi a tentare di scappare via. Fuga che arriva a tre minuti dal termine, con Brindisi che sbaglia alcune triple, regala due giochi da tre punti ai tedeschi e +9 che rischia di chiudere il discorso. E un antisportivo, dubbio, a Brown mette la parola fine alla partita.

TELEKOM BASKETS BONN-HAPPY CASA BRINDISI 101-93 (25-20, 21-32, 19-18, 36-23)

BONN – Breunig 8, Bartolo 4, Subotic 15, DiLeo 14, Simons 15, Mc Kinney Jones 10, Saibou 7, Zimmerman 12, Binapfl 2, De Oliveira 2, Frazier 11, Lischka 1

BRINDISI – Banks 18, Gaspardo 2, Brown 9, Stone 30, Thompson 12, Campogrande 6, Iannuzzi 9, Zanelli 7, Cattapan, Ikangi

Credits: Ciamillo