Basket, Champions League 2019-2020: Dinamo Sassari – Ankara 92-89. Un canestro di Evans a 20″ dallo scadere regala il successo agli isolani

Al PalaSerradimigni la Dinamo Sassari batte la Turk Telekom Ankara al termine di una partita ricca di colpi di scena. Decisivo un rimbalzo offensivo con conseguente canestro di Dwayne Evans a 20″ dalla fine, il quale, di fatto, permette agli isolani di uscire trionfatori da un’autentica battaglia senza esclusione di colpi.

Parte meglio Sassari che trova due triple di Vitali e Spissu e si porta subito avanti, con Ankara che, sotto di 7 sul 10-3 dopo appena 2’30”, è costretta a spendere il primo time out del match. I turchi reagiscono con carattere e agguantano la parità, grazie a un tiro dalla media di Baygul, sul 18-18. Gli isolani, tuttavia, ritrovano la testa grazie a cinque punti consecutivi di Jerrells e al primo intervallo si va con i padroni di casa avanti 26-23.

Perfetto equilibrio tra i due sodalizi a inizio secondo periodo. Sassari e Ankara si scambiano più volte la leadership e nessuno riesce a scappare via per oltre cinque minuti. Nella seconda metà del quarto, però, Sassari, trascinata da Jerrells e Gentile, riesce ad allungare fino a raggiungere il +8 sul 43-35. Stavolta i turchi non ce la fanno a reagire e alla sirena che manda tutti alla pausa lunga la Dinamo guida 47-38.

Nel terzo quarto Ankara si affida alla coppia di lunghi Fall-Wiltjer e riesce a portarsi a -2 sul 57-55. Nell’ultimo minuto del tempo, poi, sale in cattedra RJ Hunter che con due bombe permette agli ospiti di andare in vantaggio all’ultimo intervallo, con il risultato di 64-66.

Trascinata da uno scatenato Campbell e dal dominio di Fall e Wiltjer sotto le plance, Ankara tocca il massimo vantaggio sul 70-77 in apertura di ultimo quarto. La Dinamo torna a -2, sul 77-79, con una bomba di Gentile, ma Hunter risponde immediatamente dall’arco. Ancora Gentile e, poi, una bomba di Jerrells, però, permettono agli isolani di agguantare la parità a 3’30” dalla sirena. Un favoloso Fall in versione point center, tuttavia, pesca con un bell’assist il solito Campbell che segna la tripla del nuovo vantaggio Turk Telekom. Jerrells non ci sta e con una bomba ristabilisce, per l’ennesima volta, la parità sull’87-87. A 22″ dalla fine Jerrells sbaglia il tiro del sorpasso, ma Evans prende il rimbalzo offensivo e segna il canestro del 91-89. Wiltjer sbaglia la tripla del sorpasso e Sassari coglie il successo che le permette di rimanere sola in testa al girone A.

IL TABELLINO DI DINAMO SASSARI – ANKARA 92-89 (26-23, 21-15, 17-28, 28-23)

DINAMO SASSARI: Evans 4, Gentile 15, McLean 8, Pierre 10, Spissu 9, Bilan 8, Bucarelli, Devecchi, Jerrells 16, Magro, Sorokas, Vitali 20

TURK TELEKOM ANKARA: Campbell 26, Fall 4, Hunter 12, Johnson 10, Wiltjer 25, Baygul 5, Bayrak, Besok, Edge, Guven 7, Kaya, Taskiran

Credit: Ciamillo