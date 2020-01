Basket, Champions League 2019-2020: ultima spiaggia per Brindisi, contro il PAOK è vietato sbagliare

Vincere o abbandonare il sogno qualificazione. È sostanzialmente questa la situazione per la Happy Casa Brindisi alla vigilia del fondamentale match contro il PAOK, valevole per la dodicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. L’ultima spiaggia si materializzerà domani sera a partire dalle ore 20.30 al PalaPentassuglia: per i salentini è vietato sbagliare.

La classifica del girone D si è fatta veramente complicata per i ragazzi di Francesco Vitucci, che hanno mantenuto la cosiddetta media inglese (ossia vittorie in casa e sconfitte in trasferta) fino alla nona giornata, quando l’imbattibilità del palazzetto brindisino è caduta sotto i colpi del Dijon, impostosi per 88-93. Ora il record della Happy Casa è abbondantemente negativo (4-7), dal momento che lontano dalle mura amiche Banks e compagni stanno facendo una fatica enorme, come testimoniato dai sei ko in altrettanti incontri. Per questo motivo battere il PAOK a domicilio è soltanto il primo passo, ma per avere speranze di qualificazione saranno necessarie altre prove di grande spessore nelle ultime due partite in programma (a Szombathely e in casa contro il Saragozza). Brindisi, tra l’altro, ha avuto poco tempo per recuperare dalle fatiche del campionato: domenica, infatti, i pugliesi hanno disputato un match molto dispendioso contro la Virtus Roma, vinto soltanto dopo un tempo supplementare.

Il PAOK si trova in una condizione pressoché identica a quella dei salentini: anche per i greci la sfida di domani sera è l’ultima possibilità per rimanere aggrappati all’obiettivo qualificazione. Il sodalizio di Salonicco ha maturato finora un record di 4-7 ma, a differenza dei biancazzurri, ha avuto un rendimento maggiormente bilanciato tra casa e trasferta: 2-4 il bilancio interno, 2-3 quello esterno. Nel match dell’andata, disputato il 12 novembre, l’Aquila bicefala si impose con il punteggio di 95-91, trascinata da una superba prestazione di Adam Smith, autore in quella circostanza di 27 punti: il playmaker statunitense, vecchia conoscenza delle serie minori italiane, è nettamente il faro offensivo del PAOK, come dimostrano i 18.4 punti di media a partita.

Credit: Ciamillo