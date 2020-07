Basket, Champions League 2020-2021: definite le partecipanti. Dinamo Sassari, Fortitudo Bologna e Brindisi direttamente nei gironi

<!– –>

L’elenco delle 28 squadre partecipanti alla fase a gironi della Basketball Champions League 2020-2021 e delle 14 che invece parteciperanno alla fase di qualificazione è stato appena diramato tramite il sito ufficiale della competizione (che, va ricordato, avrà una Final Eight dell’annata 2019-2020 da svolgersi tra il 30 settembre e il 4 ottobre, senza italiane coinvolte).

La buona notizia riguarda le formazioni del nostro Paese: era già noto che Dinamo Sassari e Happy Casa Brindisi si sarebbero messe in gioco sin dalla fase a gironi, ma la novità è che anche la Fortitudo Bologna potrà ritornare in Europa senza dover passare dalle forche caudine dei due turni di qualificazione, spesso capaci di rivelare sorprese inaspettate. Le squadre partecipanti alla regular season saranno 32. Il sorteggio dei raggruppamenti avverrà il 15 luglio.

Questo l’elenco completo delle partecipanti alla fase a gironi:

Italia: Dinamo Sassari, Fortitudo Bologna, Happy Casa Brindisi

Turchia: Darussafaka, Galatasaray, Pinar Karsikaya, Tofas Bursa, Turk Telekom Ankara

Spagna: Casademont Saragozza, Iberostar Tenerife, Retabet Bilbao, San Pablo Burgos

Francia: Cholet, JDA Digione, Limoges, SIG Strasburgo

Israele: Hapoel Holon, Hapoel Gerusalemme

Grecia: AEK Atene, Peristeri

Belgio: Filou Ostenda

Repubblica Ceca: ERA Nymburk

Germania: Brose Bamberg

Ungheria: Falco Szombathely

Lettonia: VEF Riga

Lituania: Rytas Vilnius

Polonia: Start Lublin

Russia: Nizhny Novgorod

Per quel che riguarda invece le squadre partecipanti alla fase di qualificazione (su due turni), sono queste:

Belgio: Belfius Mons-Hainaut

Bosnia-Erzegovina: Igokea

Bielorussia: Tsmoki-Minsk

Bulgaria: BC Balkan

Cipro: Kevranos

Danimarca: Bakken Bears

Regno Unito: London Lions

Grecia: Iraklis Salonicco

Israele: Hapoel Tel Aviv

Lituania: Neptunas Klaipeda

Paesi Bassi: Donar Groningen

Polonia: Anwil Wloclawek

Portogallo: Sporting CP

Romania: U-BT Cluj-Napoca

Svizzera: Fribourg Olympic

Ucraina: BC Dnipro

Il calendario prevede due turni di qualificazione a partire dal 15 settembre, con la fase a gironi al via il 13 ottobre. Ci saranno quattro gruppi da otto squadre nella stagione regolare, con ottavi e quarti al meglio delle tre gare per poi giocare la Final Four.

Credit: Ciamillo

