Basket, Champions League 2020: niente rimonta per Brindisi. Pugliesi sconfitti in casa da Dijon

Ancora una sconfitta per la Happy Casa Brindisi in Champions League. La squadra pugliese cade in casa nel decimo turno contro i francesi del Dijon per 93-88 e spreca un’occasione importante per riaprire i giochi qualificazione alla fase successiva, che comunque non sono ancora aperti.

Non basta alla Happy Casa un’ottima prestazione da parte di Darius Thompson, che ha messo a referto 22 punti e 7 assist. In doppia cifra chiudono anche Stone (17) Sutton (12) e Banks (12). Francesi, invece, trascinati dai 23 punti di Rasheed Sulaimon e dai 19 punti di David Holston.

Un primo tempo dove c’è un vero e proprio festival delle triple. Si segna tantissimo dall’arco, soprattutto Dijon con Sulaimon, ma Brindisi resta attaccata e chiude alla prima sirena sotto di cinque punti (17-22). Nel secondo quarto i francesi prendono il largo e arrivano sopra la doppia cifra di vantaggio, chiudendo all’intervallo avanti 47-37.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia e Dijon domina. I francesi arrivano a toccare anche il +19 (47-66) e la partita sembra ormai finire, visto che Brindisi entra nell’ultimo quarto sotto 71-58. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa tentano una rimonta disperata e arrivano anche al -4, ma ormai è troppo tardi e Dijon fa sua la partita nei secondi finali.

Questo il tabellino della partita

HAPPY CASA BRINDISI – JDA DIJON 88-93 (17-22, 20-25, 21-24, 30-22)

Brindisi: Banks 12, Brown 8, Stone 17, Sutton 12, Thompson 22, Campogrande 9, Cattapan, Gaspardo 2, Guido, Iannuzzi 6, Ikangi, Zanelli

Dijon: Holston 19, Leloup 7, Solomon 11, Sulaimon 23, Ulmer 7, Chassang 11, Dorez, Julien 7, Kulvietis 8, Loum

