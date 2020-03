Basket, Champions League 2020: Sassari cade in gara-1. Burgos espugna la Sardegna ed ora può chiudere la serie

La strada verso i quarti di finale della Champions League 2020 diventa sempre più impervia per la Dinamo Sassari. I sardi hanno perso gara-1 contro il San Pablo Burgos per 84-81. Una vittoria importantissima per gli spagnoli, che adesso hanno la grande occasione di chiudere la serie in Spagna la prossima settimana. La squadra di Pozzecco è obbligata così a vincere in trasferta e poi anche gara-3, nella quale non potrà nemmeno contare sull’apporto dei propri tifosi.

A Sassari non bastano i 17 punti di Marco Spissu e i 15 di Miro Bilan e Dwayne Evans. Per Burgos, invece, strepitosa la prestazione di Vitor Benite, miglior marcatore del match con 30 punti e con un incredibile 7/10 da tre punti. Importante anche la prestazione di Earl Clark (16 punti).

Sassari comincia sul 4-0, ma arriva un parziale di 10-0 per il Burgos (6-13). Benite è scatenato e gli spagnoli raggiungono il +10. La Dinamo riesce a reagire ed arriva anche sul -1, prima dell’ennesimo canestro di Benite che vale il +3 (26-23). Si gioca punto a punto ad inizio secondo quarto, prima di un nuovo allungo spagnolo. Burgos vola addirittura sul +16 e si presenta all’intervallo avanti 51-36.

E’ un rientro dagli spogliatoi semplicemente straordinario quello della Dinamo. I sardi addirittura trovano il vantaggio con Sorokas (60-59) e arrivano poi anche sul +4 con la tripla di Spissu. Al suono della terza sirena, però, il tabellone segna una perfetta parità (68-68). Comincia l’ultimo quarto e c’è subito un allungo ospite con Clark (71-79). Sassari torna sotto sul -2, ma Pierre fa solo 1/2 a 40 secondi dalla fine. Clark trova il tap in del +3 e la tripla di Pierre (azione costruita anche male da Sassari) trova solo il ferro.

Questo il tabellino della partita

DINAMO SASSARI – SAN PABLO BURGOS 81-84 (23-26, 13-25, 32-17, 13-16)

Sassari: Bilan 15, Evans 15, Pierre 5, Smith 8, Spissu 17, Bucarelli, Coleby, Devecchi, Gentile 7, Magro, Sorokas 4, Vitali 10

Burgos: Bassas 12, Benite 30, Clark 16, McFadden 6, Rivero 5, Apic 2, Barrera, Fitipaldo 5, Lima 6, Salvo 2, Vega

