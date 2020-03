Basket: comunicati l’annullamento della Coppa Italia di Serie A2 e la richiesta di interruzione anticipata della B

Il basket italiano inizia a mettere seriamente in conto, per la prima volta, la parola “cancellazione” associata ai propri campionati. Pochi minuti fa, infatti, la LNP, Lega Nazionale Pallacanestro, ha chiesto ufficialmente al Presidente della FIP, Gianni Petrucci, i più importanti provvedimenti fin qui presi in materia cestistica.

La più fragorosa riguarda l’interruzione in via anticipata della Serie B alla data del 30 marzo. Dei quattro gironi, i due più settentrionali, l’A e il B, si erano espressi con fortissime perplessità, per usare un eufemismo, di fronte alla prospettiva di una prosecuzione nelle condizioni attuali dell’Italia.

Loading…

Loading…

La Coppa Italia di A2, inoltre, è da considerarsi annullata nella sua veste di evento della LNP stessa. Per quanto riguarda il campionato, invece, è richiesta una valutazione sulla possibilità di utilizzare i mesi di maggio e giugno per terminarlo, a patto che i decreti governativi e sanitari consentano una vera ripresa dell’attività.

Altro punto toccato dal comunicato LNP è quello di una valutazione congiunta con CONI e Governo di tutte le possibili forme di taglio dei costi e sovvenzione per la stagione che verrà. Questo si spiega con le tante perdite che non solo il basket, ma tutto lo sport italiano subisce sotto varie forme a causa dello stop che perdura ormai dall’intera seconda settimana di marzo.

Attualmente a guidare la Serie A2 nel girone Ovest c’è Torino, nel girone Est Ravenna. Le promozioni, due, sarebbero decise tramite playoff incrociati con due distinti tabelloni. In Coppa Italia si erano qualificate anche Biella, Piacenza, Forlì, Agrigento, Mantova e Casale Monferrato. In B i quattro gironi vedono al comando San Miniato, Bernareggio, Fabriano e Palestrina. Parallelamente, anche la B avrebbe avuto la sua Coppa Italia (che si sarebbe dovuta giocare per entrambe le categorie a Ravenna): si erano qualificate, oltre alle quattro leader al momento dell’interruzione, Omegna, Cento, Matera e San Vendemiano.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo