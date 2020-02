Basket, Coppa Intercontinentale 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo: c’è la Virtus Bologna!

Settimana particolare, quella della Virtus Bologna, che nel weekend va ad affrontare la Coppa Intercontinentale nella versione modellata dalla FIBA, in cui la società bianconera partecipa in qualità di vincitrice dell’ultima Basketball Champions League.

Il discorso legato alla rinascita dell’Intercontinentale è un po’ particolare. Nata negli Anni ’60, ha riunito col tempo il meglio del basket europeo e sudamericano fino alla metà degli Anni ’80, con diversi successi italiani (tre di Varese, due di Cantù, uno a testa di Roma e Milano). Dopo un tentativo isolato di farla rivivere nel 1996, è ritornata nel 2013 prima come sfida tra la vincitrice di Eurolega e quella di Liga de las Americas (conosciuta anche con la traduzione inglese di FIBA Americas League), poi, nel 2016, ha subito gli effetti drastici della guerra FIBA-Eurolega: da allora l’Europa è rappresentata dalla vincitrice della miglior coppa FIBA, la Europe Cup nel 2016 e la Champions League dal 2017 in poi. Dopo un anno di pausa nel 2018, nel 2019 è avvenuto il ritorno con il format di semifinali e finale. Partecipano il club ospitante (in questo caso Tenerife), la vincitrice di Champions League (la Virtus Bologna), quella della Liga de las Americas (il San Lorenzo de Almagro) e i campioni dell’ultima G League (i Rio Grande Valley Vipers), che è la lega di sviluppo della NBA.

La Coppa Intercontinentale 2020 si svolgerà a Tenerife, alle Isole Canarie. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player.

COPPA INTERCONTINENTALE 2020: ORARI

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

Ore 19:30 Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro (Argentina)

Ore 22:00 Iberostar Tenerife (Spagna)-Rio Grande Valley Vipers (Stati Uniti)

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 17:30 Finale 3° posto

Ore 20:00 Finale 1° posto

Credit: Ciamillo