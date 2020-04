Basket, coronavirus e cancellazioni: la situazione delle Coppe Europee e dei principali Campionati stranieri

La pandemia di coronavirus ha completamente stravolto il 2020 dello sport. Non fa eccezione il basket, fermo ormai da più di un mese e disciplina che può essere considerata maggiore fonte di rischio rispetto ad altre perché basata su contatti fisici continuati e perché praticata in un palazzetto chiuso. Andando ad analizzare la situazione in Europa, emerge un quadro piuttosto variegato, dal momento che gli organizzatori delle coppe europee e le varie leghe nazionali hanno preso finora decisioni contrastanti. Proviamo a mettere ordine.

Partiamo dalle coppe europee. L’Euroleague Basketball, organizzatrice di Eurolega ed EuroCup, ha fatto sapere nei giorni scorsi che l’intenzione condivisa è quella di portare a termine la stagione e di decretare un vincitore per ognuna delle due competizioni. Al momento non si conoscono né le tempistiche né le modalità attraverso cui si vorrebbe dare un seguito all’annata 2019-2020, ma ci sono diverse opzioni al vaglio del comitato esecutivo. Ricordiamo che le squadre italiane impegnate in queste due manifestazioni sono tre: Olimpia Milano in Eurolega, Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia in EuroCup (qualificate ai quarti di finale).

La FIBA Europe, invece, ha agito in modo differente: la Basketball Champions League si concluderà con una Final Eight in sede unica (da stabilire), che verrà disputata, Covid-19 permettendo, tra il 30 settembre e il 4 ottobre. Per quanto riguarda la FIBA Europe Cup, quarta competizione europea, l’idea è quella di assegnare il titolo attraverso una Final Four tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. In queste due manifestazioni non c’è alcuna squadra italiana ancora in corsa: la Dinamo Sassari, ultima reduce della Champions League, è stata infatti eliminata agli ottavi di finale per mano del San Pablo Burgos.

Passiamo ora ai campionati nazionali. Lo scorso 7 aprile la FIP ha comunicato in via ufficiale la chiusura definitiva della Serie A 2019-2020, ponendo la parola fine a ogni residuo spiraglio di una continuazione: per la prima volta nella storia del massimo torneo italiano lo scudetto non sarà assegnato, mentre si attendono sviluppi riguardo alle squadre che riceveranno i pass per le competizioni europee del prossimo anno. Per quanto concerne gli altri campionati europei, la Liga ACB è stata recentemente sospesa a tempo indeterminato, mentre in Germania e in Francia resta viva la volontà di portare a termine la stagione. Sono numerose le leghe nazionali che hanno già annunciato la chiusura anticipata del campionato, alcune delle quali hanno scelto di assegnare comunque il titolo: stiamo parlando di Lituania (Zalgiris Kaunas), Ucraina (Dnipro), Belgio (Oostende) e Polonia (Zielona Gora).

