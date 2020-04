Basket, Danilo Gallinari: “Non credo che la ripresa della NBA sia fattibile per dinamiche e logistiche”

All’ANSA ha rilasciato una lunga intervista Danilo Gallinari, cestista azzurro che gioca in NBA negli Oklahoma City Thunder, nella quale ha toccato diversi temi, partendo ovviamente dallo stop a livello mondiale dello sport, fino alla ripresa della stagione, che appare sempre più lontana.

Così Gallinari parla della possibile ripresa dell’annata dell’NBA: “Conosco bene Adam Silver, è una persona capace e corretta. Prenderà la decisione giusta senza cedere alle pressioni di chi vuole tornare a giocare. La NBA non vuole farsi trovare impreparata e sta cercando un paio di città dove poter giocare, ma non credo sia fattibile per dinamiche e logistiche, i tempi sarebbero troppo lunghi per chiudere tutto entro inizio settembre: ci sarebbe la quarantena da far rispettare, i tamponi da fare, gli allenamenti e poi le gare. La commissione di Trump spingerà per riprendere a giocare? Io dico solo che sono sotto elezioni“.

Sul rinvio delle Olimpiadi (e dei preolimpici) e degli Europei dell’anno successivo, l’azzurro afferma: “Non mi sono mai tirato indietro per la Nazionale. Giocherò in azzurro finché il mio corpo me lo permetterà. Una mia defezione forzata la vivrei molto male e non lo nascondo. La NBA ha saputo diventare globale anche grazie ai buoni rapporti con la FIBA. Sono convinto che troveranno un modo per incastrare le date e accontentare tutti. Poi, sai che bello fare uno scherzetto alla Serbia in casa loro?“.

Credit: Ciamillo