Basket: Darussafaka, Bilbao e Rytas Vilnius giocheranno la Champions League nella stagione 2020-2021

Ci saranno tre novità certe nella composizione della prossima Basketball Champions League, in attesa di veder finire quella attuale con la Final Eight che va dal 30 settembre al 4 ottobre. Sono già certe di unirsi alla nuova edizione della manifestazione FIBA Darussafaka, Bilbao e Rytas Vilnius.

Se per Rytas e Bilbao la decisione giunge senza particolari clamori mediatici precedenti, il Darussafaka ha sostanzialmente fatto capire che la decisione di far disputare il match decisivo del secondo girone di EuroCup contro la Virtus Bologna a Belgrado, con diversi uomini del club bianconero di nazionalità serba, ha inciso particolarmente in questa scelta.

Sarà la prima volta che queste competizioni andranno a giocare, dall’inizio del millennio, una Coppa targata FIBA. Le novità potrebbero non essere finite però qui, perché c’è più di uno sviluppo in corso. Alla prossima Champions League, se non ci saranno ulteriori sviluppi legati a numerosi aspetti, accederanno tre formazioni italiane: Dinamo Sassari, che ha un accordo pluriennale, Fortitudo Bologna e Happy Casa Brindisi.

