Basket: Darussafaka-Virtus Bologna di EuroCup 2020 a possibile rischio per coronavirus. La Turchia blocca i voli dall’Italia

La decisione del governo turco di bloccare tutti i voli in arrivo dall’Italia potrebbe avere effetti deleteri e decisivi sulla disputa di almeno una coppa internazionale di basket, l’EuroCup. Martedì, infatti, è in programma il match tra Darussafaka e Virtus Bologna, in cui le V nere sono chiamate a vincere, pena l’eliminazione dalla seconda competizione continentale.

Il problema è di difficile soluzione, pur potendo aprire la porta a vari scenari, come quello della disputa del match in un Paese neutro, come erano già state disposte a fare Schio e Venezia in Eurolega femminile prima del rifiuto di viaggiare da parte di Sopron e Riga che è costato a ungheresi e lettoni il 20-0 a tavolino e la fine della corsa nelle Coppe europee.

L’intera questione del coronavirus ha fatto arrabbiare già ieri sera Julian Gamble, che dopo aver saputo che l’Hapoel Gerusalemme si sarebbe rifiutato di giocare gli ottavi di Champions League contro il Peristeri se fossero stati chiamati arbitri italiani ha tuonato su Twitter: “Nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo, non è infetta l’intera nazione! Capisco le precauzioni, ma andiamo“.

Quest’oggi, a Stadio, l’AD della Virtus Luca Baraldi ha detto che, nella sua idea, questa partita sarebbe meglio non giocarla anche per via dell’esposizione a possibili criticità durante il viaggio, ma se esiste, come in effetti esiste, un problema di calendari, le V nere questa partita sono disposte a giocarla. Per quanto riguarda il campionato, ha invece espresso la preferenza per evitare le porte chiuse.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo