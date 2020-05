Basket, Davide Moretti è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano: “Sono felice, Messina determinante nella scelta”

Mancava solamente la firma ed è arrivata oggi. Davide Moretti è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. La guardia italiana ritorna nel nostro campionato dopo tre stagioni vissute in NCAA con la maglia di Texas Tech, squadra con la quale ha raggiunto le Final Four lo scorso anno, perdendo poi l’ultimo atto contro Virginia. In quella

partita Moretti fu il migliore di Texas Tech ed anche in questa stagione il nativo di Bologna sta viaggiando ad ottime cifre (13 punti di media).

Queste le prime parole di Moretti da neo giocatore milanese: “Sono molto felice e orgoglioso di far parte del progetto di un club ambizioso e leggendario come quello di Milano. Coach Ettore Messina, la sua voglia di vincere ed il suo carisma, sono stati determinanti nella mia scelta. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, di imparare e migliorare all’interno di una organizzazione del massimo livello europeo”.

Ha parlato anche il general manager Christos Stavropoulos: “Davide Moretti ci permette di rinforzare il nucleo italiano della nostra squadra con un ragazzo giovane sul quale abbiamo puntato per molti anni convinti che abbia le qualità caratteriali e tecniche per aiutare lo sviluppo del nostro progetto”.

