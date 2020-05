Basket, Davide Moretti: “Olimpia Milano? C’è stato un interessamento, ma se ne riparlerà nel caso uscissi da Texas Tech in NCAA”

Davide Moretti ha ammesso ieri, nella trasmissione “Possesso alternato” in onda su Radio 108, che esiste un interessamento da parte dell’Olimpia Milano nei suoi confronti e che questo è stato espresso dalla società lombarda, sebbene la situazione si sia al momento fermata lì.

Ospite assieme al padre Paolo, l’attuale play di Texas Tech (alias Red Raiders) in NCAA ha spiegato: “Per quanto riguarda le voci uscite su Milano, si, è vero, c’è stato un interessamento, nel caso uscissi dall’NCAA, se ne riparlerà“. Il giocatore, quest’anno, ha dovuto interrompere la propria stagione a causa della pandemia di coronavirus quando stava viaggiando a 13 punti di media, nel tentativo di trascinare di nuovo la sua squadra alla finale, obiettivo storico raggiunto l’anno scorso.

Loading…

Loading…

Proprio a proposito di quell’esperienza, queste le sue dichiarazioni: “Dall’Italia in NCAA mi sono portato un’esperienza che la maggior parte dei giocatori che escono dalle high school americane non hanno. D’altro canto, fisicamente e atleticamente ho dovuto recuperare terreno rispetto agli stessi giocatori. Non è facile descrivere quello che è il traguardo di riuscire a giocare il torneo NCAA e le Final Four. Mi ha ripagato del lavoro che ho fatto in questi anni ed ero molto fiducioso di poterci arrivare anche quest’anno. Avevamo grande voglia di dimostrare che eravamo meglio di quanto dimostrato in stagione regolare“.

Paolo Moretti, in relazione alla “sua” Fortitudo Bologna, dove ha giocato per diverso tempo, ha invece affermato: “La Fortitudo può andare fiera della qualificazione alla Champions League, anche se post Covid. Un giusto premio promozione, questa bella parte di stagione, la qualificazione e il superamento dei quarti in Coppa Italia, anche se metto un asterisco: il doppio impegno può essere un rischio, occorre programmarlo bene, altrimenti si rischia di fare male in entrambe le manifestazioni“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo