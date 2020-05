Basket: Davide Moretti potenzialmente diretto verso l’Olimpia Milano

Appare ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Olimpia Milano e Davide Moretti. Il giocatore che negli ultimi tre anni ha giocato a Texas Tech con i Red Raiders, portandoli alla finale NCAA lo scorso anno, ha deciso di affidarsi all’agente Misko Raznatovic.

Questo, in poche parole, scatena un effetto domino: la sua rinuncia a giocare l’anno da senior negli States è praticamente automatica, così come dalle stanze dell’Olimpia (e di Superbasket) filtrano anche i dettagli sul tipo di accordo in divenire: un 2+1 con poco meno di 200.000 euro come base d’ingresso.

Loading…

Loading…

Per Ettore Messina, dunque, arriva la possibilità di allenare anche il suo secondo Moretti, dato che aveva già avuto il padre Paolo in passato sia con la Virtus Bologna nel 1993 che con la maglia azzurra nel 1997. Ancora incertezza, invece, su molti altri nomi, che appaiono a rotazione nei radar di radio mercato del club biancorosso, mentre qualche movimento in Serie A s’è già visto (leggere alla voce Jeffrey Carroll a Treviso da Bergamo).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiba.basketball Eurobasket Under 20 2018