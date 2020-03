Basket: Davide Moretti, tra NCAA, una NBA sfumata e le sirene italiane ed europee

La fine anticipata della stagione NCAA ha creato diversi problemi a tanti, modificando un notevole numero di progetti e rendendo incerto il futuro di una buona fetta di giocatori. Tra questi c’è Davide Moretti, al terzo anno a Texas Tech, fermato dalla pandemia di coronavirus che ha cancellato tanto la March Madness quanto le Final Four di Atlanta. Al momento dello stop stava viaggiando a 13 punti di media a partita. Il bolognese, 22 anni tra quattro giorni, ha parlato della sua vicenda al Corriere dello Sport.

Su quello che ha vissuto: “Solo il Texas è grande il triplo del nostro Paese. Mi chiedevo come fosse possibile che emergessero meno casi che da noi. La mia ansia era che potesse scoppiare una situazione anche peggiore di quella che stiamo affrontando qui. Una volta che hanno fermato il campionato e chiuso la scuola, ho cercato di venire via il prima possibile. Fare un’eventuale quarantena a Lubbock, nel deserto, a sei ore di macchina da Dallas, non era una prospettiva appetibile. Trovare un volo per l’Italia non è stato facile. La settimana scorsa ce n’erano solo due per l’Europa. Ho preso quello per Francoforte e da lì sono sbarcato a Roma. Anche se la mia famiglia vive a Bologna, ho preferito venire qui a Roseto, perché so che in questo periodo è poco frequentata e ho la mia ragazza vicino. Penso che, appena sarà possibile, anche i miei genitori e mio fratello mi raggiungeranno“.

Sulle prospettive future: “La grande confusione creata dal Coronavirus mi ha un po’ messo il bastone tra le note. In estate avevo in programma di fare un workout con una squadra NBA e di inserire il mio nome nel Draft. Purtroppo dubito che succederà. Al momento sono aperto a tutte le possibilità che si presenteranno. Mi piacerebbe concludere il mio ultimo anno in NCAA, ma valuterei anche offerte dall’Europa e dall’Italia. Sono cresciuto avendo come modelli mio padre Paolo e Manu Ginobili, due ex virtussini Se la Segafredo un giorno si interessasse a me, valuterei l’ipotesi con grande attenzione, come del resto farei con altri grandi club“.

Credit: Ciamillo