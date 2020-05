Basket: definite le date dei Mondiali 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine

La FIBA ha definito quest’oggi l’intervallo di tempo nel quale si svolgeranno i Mondiali 2023, che si terranno in Indonesia, in Giappone e nelle Filippine con fase finale nella capitale di quest’ultimo Paese, a Manila. Si tratterà della seconda edizione consecutiva in territorio asiatico, dopo Cina 2019.

La prima volta della rassegna iridata in più nazioni si terrà dal 25 agosto al 10 settembre del 2023. Verranno giocate 92 partite tra le varie fasi. Ci saranno sei finestre di qualificazione, con le seguenti scansioni temporali: la prima dal 22 al 30 novembre 2021, la seconda dal 21 febbraio al 1° marzo 2022, la terza dal 27 giugno al 5 luglio 2022, la quarta dal 22 al 30 agosto 2022, la quinta dal 7 al 15 novembre 2022, la sesta dal 20 al 28 febbraio 2023.

Loading…

Loading…

L’ultima edizione dei Mondiali è stata vinta dalla Spagna, che ha superato in finale l’Argentina per 95-75 lo scorso 15 settembre. Per gli iberici si è trattato del secondo alloro iridato, dopo quello del 2006, in Giappone. L’Italia è arrivata fino alla seconda fase, vincendo contro Filippine, Angola e Porto Rico e perdendo contro Serbia e Spagna.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo