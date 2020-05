Basket: dilemma ripartenza in Spagna. Giocatori contrari secondo un sondaggio anonimo, poi la smentita

Momenti complicati in vista della possibile ripartenza della Liga ACB in Spagna. Il campionato che, ad oggi, si è guadagnato i galloni di più importante d’Europa potrebbe essere nel bel mezzo di una tempesta legata alla volontà dei giocatori di tornare o meno in campo per davvero.

Eurohoops, infatti, ha pubblicato un sondaggio anonimo che sarebbe stato indetto dall’associazione giocatori spagnola, che avrebbe rivelato risultati molto discordanti sia tra i 157 giocatori che tra le squadre che sarebbero coinvolte nella fase finale a 12. Tra di loro, infatti, circa 100 avrebbero espresso il loro parere sfavorevole. Fa particolare rumore il dato delle squadre di Eurolega: vorrebbero chiudere in anticipo tutti gli uomini di Barcellona e Baskonia, 14 su 16 del Real Madrid e 13 su 16 di Valencia, oltre a tutto il San Pablo Burgos che è ancora in Champions League. C’è anche l’altro lato della medaglia: tutti i giocatori di Saragozza e 11 su 12 di Andorra spingerebbero per il nuovo via.

Loading…

Loading…

Poche ore dopo, la stessa associazione giocatori si è però affrettata a smentire l’esistenza di questo sondaggio. Intanto, oggi le squadre della Liga ACB hanno potuto cominciare ad allenarsi nuovamente in gruppi, previe ovviamente le dovute misure di sicurezza.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo