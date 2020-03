Basket, Dino Meneghin conferma: “Annulleremo la stagione. Il calcio dovrebbe fare come noi”

Ormai manca solo l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni a questo punto, ma la stagione del basket italiano si avvia verso la conclusione anticipata seguendo l’esempio del rugby. È stato Dino Meneghin, presidente onorario della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), ad anticipare di fatto questa inevitabile decisione a ‘Punto Nuovo Sport Show’ rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Il basket si ferma? È doveroso farlo per preservare la salute degli attori principali: atleti, massaggiatori e tifosi. Stiamo vivendo un momento drammatico e lo sport, il basket, fa parte di questa vita. Dobbiamo essere tutti ligi alle regole dettate dal Governo per preservare la salute. Annulleremo la stagione, è necessario farlo. La vita è più importante dello sport, in questo momento è indispensabile per dare la possibilità a tutti di salvare la propria pelle“. L’ex cestista, una leggenda del basket nostrano, ha poi proseguito consigliando al calcio di adottare gli stessi provvedimenti. “Rispettiamo le regole imposte dal Governo. Il calcio dovrebbe prendere esempio dalla nostra decisione.”

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo