Basket, due giocatori di Pesaro positivi al coronavirus

Due giocatori della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sono risultati positivi al coronavirus. Lo comunica lo stesso sodalizio marchigiano sul suo account twitter. Ricordiamo che la provincia al confine con l’Emilia-Romagna che si affaccia sull’Adriatico è uno dei focolai più grandi d’Italia e, per questo motivo, nello scorso weekend non si era tenuto il match in programma con la De Longhi Treviso.

Oltretutto, è bene rammentare che due giocatori statunitensi della fu scavolini, vale a dire Troy Williams e Zach Thomas, nei giorni scorsi erano scappati dalla città proprio per paura del virus. I due hanno fatto ritorno negli USA e rischiano seriamente di aver portato con sé il Covid-19.

