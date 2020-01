Basket, Dwayne Evans non basta alla Dinamo Sassari, sconfitta a Oostende nella Champions League 2020

La Dinamo Sassari cade a Oostende nella decima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco è costretta a rincorrere i belgi praticamente per tutta la partita ma, nonostante i 30 punti di uno strepitoso Dwayne Evans, non riesce a piazzare la zampata vincente. Successo meritato per i giallorossi, trascinati da MiKyle McIntosh, che migliorano il loro record (ora 5-5), mentre la Dinamo rimane in vetta alla classifica con il bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte.

L’inizio del match è favorevole alla formazione belga, che si presenta con un parziale di 8-2 costringendo subito Gianmarco Pozzecco al primo timeout della gara. Il confronto con il coach è positivo per i sassaresi, che alzano il livello difensivo e trovano anche il sorpasso con la tripla di Pierre (9-10). Nel finale di primo periodo sale in cattedra McIntosh, che trascina l’Oostende avanti nel punteggio (25-22). In avvio di seconda frazione la squadra di casa prova ad allungare e tocca il +8 di vantaggio (33-25); Sassari prova a reagire e accorcia le distanze: a fine primo tempo il tabellone dice 46-42 per i giallorossi.

I sardi partono bene nel terzo quarto: la difesa regge e le triple di Evans e Spissu regalano il sorpasso ai giganti (46-48). Djordjevic però non ci sta e prende per mano i compagni, prima concedendo due assist e poi mettendosi in proprio realizzando due tiri dalla lunga distanza. A 10′ dal termine sono ancora i belgi ad essere avanti: 64-61. Nell’ultimo periodo la leadership della partita non cambia: è sempre l’Oostende a comandare e a poco meno di tre minuti dalla fine allunga nuovamente fino al +9 (85-76). È la spallata definitiva del match: Sassari non riesce più a risalire e si deve arrendere per 88-82.

IL TABELLINO

FILOU OOSTENDE-DINAMO SASSARI 88-82 (25-22, 21-20, 18-19, 24-21)

OOSTENDE – McIntosh 27, Djordjevic 14, Buysschaert 8

DINAMO SASSARI – Evans 30, Spissu 10, Pierre 9, Jerrells 9, Vitali 9, Bilan 9

Credit: Ciamillo