Basket: è caos nei campionati. Serie A rinviata, A2 e B sospese da domani, A1 e A2 femminili spostano incontri

Il nuovo decreto legge sul coronavirus COVID-19 ha gettato nel caos l’intero mondo dello sport e a questo non sta facendo eccezione il basket, con un numero importante di provvedimenti che stanno emergendo nel corso delle ore.

Prima che le nuove disposizioni entrassero in vigore, ieri si sono disputati i match della 24a giornata di Serie A tra Virtus Roma e Dinamo Sassari e tra Trieste e Pistoia; nel primo caso, peraltro, si è anche rischiato di non giocare poiché, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei timori dei romani per un contagio tramite un giocatore di Latina (A2 Ovest), con cui la Virtus aveva sostenuto due scrimmage nelle scorse settimane. In spogliatoio è filtrata la notizia della negatività del giocatore, la cui identità è segreta, ma stando al sito di settore Sportando ancora non c’è l’effettiva certezza di tale situazione. Morale della storia: Roma ha iniziato il riscaldamento a meno di un quarto d’ora dall’inizio nello spettrale PalaEur a porte chiuse. E la linea di pensiero dei due coach, Piero Bucchi e Gianmarco Pozzecco, è simile in merito alla non necessità di tutto ciò.

Questa mattina, come noto, è arrivata l’ufficialità dello stop a tutte le altre partite, rinviate a data da destinarsi di concerto tra LegaBasket Serie A e Federazione Italiana Pallacanestro. Del resto, già quando il decreto era ancora una bozza, più squadre si erano messe mani varie sulla coscienza ed erano tornate alla loro città dalle zone prossime a essere dichiarate rosse. Ma la situazione non coinvolge solo la A. In A2 e B, gestite da una stessa entità, la LNP (Lega Nazionale Pallacanestro), infatti, se nelle scorse settimane si è assistito a un impressionante numero di sospensioni e rinvii con nuove calendarizzazioni di vario genere, l’idea era di riprendere in questo weekend per dare almeno un senso alla fase a orologio varata da questa stagione.

Invece, è accaduto l’inevitabile: squadre di ritorno, varie partite sospese e un comunicato su un’unica partita, Trapani-Torino, che scende regolarmente in campo e a porte chiuse, a livello di A2. La LNP, però, ha disposto la sospensione completa dei suoi campionati a partire dalla giornata di domani.

In A1 e A2 femminile, invece, al momento è stato disposto il solo rinvio, nella serie maggiore, di Venezia-Lucca ed Empoli-Costa Masnaga. In particolare, Lucca nel pomeriggio di ieri aveva reso noto che aveva intrapreso ogni strada possibile, senza successo, per non andare a giocare a Venezia e che aveva autorizzato le giocatrici minorenni a non partecipare alla trasferta. Restano in calendario Ragusa-San Martino di Lupari e Palermo-Virtus Bologna. Nel campionato cadetto, invece, rinviata La Spezia-Civitanova Marche.

