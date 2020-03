Basket: è incertezza sui Preolimpici. Tra cancellazione, scenari anche per l’Italia e conferme dei quattro tornei

Una delle tante questioni aperte sul tavolo della pallacanestro riguarda i tornei Preolimpici. Le notizie in arrivo oggi, però, invece di fare chiarezza sul destino di queste quattro manifestazioni, previste tra il 23 e il 28 giugno, stanno invece generando, per buona misura, domande senza ancora una risposta.

Questa mattina Tuttosport ha riportato, dandole più forza, un’idea che già si respirava nei giorni scorsi e che sarebbe arrivata dalla riunione tra il Presidente del CIO, Thomas Bach, e quelli delle varie federazioni sportive, presenti ovviamente in videoconferenza. In sostanza, si verrebbe a dare la precedenza ai risultati degli ultimi Mondiali di Cina 2019, cancellando i preolimpici e dando il pass a Serbia, Repubblica Ceca, Polonia e Lituania, le prime non qualificate dalla rassegna iridata. Va detto anche che, non fosse utilizzata la classifica dei Mondiali, ma il ranking FIBA, l’Italia sarebbe parimenti esclusa dai Giochi.

Intervenendo a nova.rs, però, il direttore di FIBA Sports and Competitions, Predrag Bogosavljev ribadisce che al momento i Preolimpici non sono cancellati, rifiutando ogni speculazione e monitorando la situazione in accordo col CIO. Al di là delle dichiarazioni, però, il momento è delicato.

federico.rossini@oasport.it

