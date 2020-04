Basket, Ergin Ataman: “Possibile Eurolega a luglio e agosto. Non si faranno i playoff”

Il basket italiano ha messo la parola fine alla sua stagione, mentre quello europeo è ancora in attesa di capire l’evoluzione della pandemia generata dal Coronavirus. L’Eurolega non è ancora stata cancellata e i club restano in attesa di una decisione dai vertici della massima competizione continentale per club.

A proposito sull’argomento riapertura della stagione di Eurolega è intervenuto Ergin Ataman. Il tecnico della capolista Efes è stato intervistato dal media turco A Spor, lasciando intravedere la a possibilità di riprendere la stagione durante i mesi estivi.

“Credo che l’Eurolega valuterà la situazione fino al termine di maggio. Si pensa che si possa riprendere a giocare verso luglio o agosto. Ci sono squadre che provengono da dieci nazioni diverse e ognuno avrà le sue direttive politiche. Dubito che le frontiere riaprano presto, visto che tutti vorranno proteggersi. Non credo che ci saranno playoff, ma è stata discussa l’idea di giocare a luglio in una delle nazioni meno colpite dal virus. Penso a Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, dove i casi sono pochi e magari diminuiranno ancora di più in futuro”.

