Basket, esordio amaro per Trento nelle top-16 di Eurocup 2020. Il Darussafaka batte i dolomitici 73-69

L’Aquila Trento cade in volata, con il risultato di 73-69, nel primo match di top-16 di Eurocup 2019-2020, sul campo dei turchi del Darussafaka. Una sconfitta parzialmente immeritata, frutto soprattuto di un netto blackout nel secondo periodo. Infatti, negli altri tre quarti il sodalizio del capoluogo trentino ha sempre segnato più punti rispetto ai rivali.

Parte meglio la Dolomiti Energia Trentino che dopo pochi minuti tocca il +6, sul 6-12, grazie alle triple di Craft e Blackmon. Il Darussafaka entra pian piano in partita, ma dopo i primi dieci minuti sono gli ospiti a guidare il match per 16-19. A inizio secondo periodo, tuttavia, a Trento si spegne completamente la luce. I padroni di casa piazzano un parziale di 19-4 e si portano avanti di 12 punti sul 35-23. Solo nel finale del quarto l’Aquila si riprende e riesce a ricucire fino al -6 grazie a una rubata più fallo subito di Gentile a un secondo dalla sirena che regala ben quattro liberi ai trentini (uno in più per un tecnico commesso da Colson).

Nel terzo periodo Alessandro Gentile inizia a ingranare veramente e Trento trova anche il -1 sul 48-47. Doron Lamb, però, rispedisce indietro i dolomitici e all’ultima pausa i turchi guidano 54-49. Il Darussafaka vive un momento di grande siccità offensiva a inizio ultimo quarto, ma la Dolomiti Energia non ne approfitta fino in fondo e non riesce mai a passare in vantaggio. Nel finale Gentile prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma Browne risponde colpo su colpo e Trento, pur trovando la parità, non riesce mai a effettuare il sorpasso.

IL TABELLINO DI DARUSSAFAKA – TRENTO 73-69 (16-19, 20-11, 18-19, 19-20)

DARUSSAFAKA: Ozmizrak 2, Agva 11, Browne 18, Demir 9, Veyseloglu, Sarica, Ozdemiroglu 1, Lamb 4, Jones 13, Sav, Guler 5, Colson 10

TRENTO: Kelly 13, Blackmon 13, Craft 13, Gentile 17, Pascolo 4, Mian 3, Forray, Knox 4, Mezzanotte 2, King, Lechthaler

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Credit: Ciamillo