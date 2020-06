Basket, Ettore Messina: “Due squadre italiane in Eurolega? Un gran riconoscimento. La crisi economica…”

<!– –>

Si tornerà a parlare di basket giocato soltanto dopo l’estate, la stagione attuale è stata definitivamente cancellata a causa della pandemia e si inizia a pensare al futuro. Ettore Messina, allenatore dell’Armani Olimpia Milano, ha parlato a Sport day by day su Telesanterno: “Quest’anno siamo stati molto discontinui, con momenti di alto livello, specie in Eurolega, con ottime partite come con Panathinaikos, Barcellona e Fenerbahce. Nello stesso tempo abnbiamo giocato partite anonime che ci sono costate molto. La stessa cosa in campionato. Se vuoi competere nella fase finale, meglio arrivarci in posizione favorevole. Ci stavamo mettendo in buon equilibrio e mi sarebbe piaciuto giocare i playoff“.

C’è spazio anche per parlare della crisi economica e del rischio che la forbice si allarghi tra le squadra: “Questo è un pensiero comune al quale tutti cerchiamo di dare una risposta. Dalla Lega alle squadre che fanno molta fatica. Ma non è un problema solo del basket o dello sport, ma di tutta la società. Questo è lo stesso discorso iniziato nel 2008 con la prima crisi economica: dobbiamo trovare la soluzione come Paese“. L’arrivo del giovane Davide Moretti desta entusiasmo: “Facendo l’Eurolega non possiamo pensare a una squadra marcatamente italiana, perché ancora i giovani per questo livello non ci sono. Però abbiamo il dovere di seguire ragazzi particolarmente interessanti e Davide potrà aiutarci, specialmente in campionato. Il suo contributo in Eurolega credo non lo possa prevedere nessuno. Sarà necessario un periodo di adattamento“.

Sulla possibilità di una seconda squadra italiana in Eurolega: “Mi sembra un riconoscimento di quanto di buono ha fatto la Virtus sia a livello societario che tecnico in questi due anni. Ma il complimento va estero a tutto il basket italiano. Se non ci fosse stata la Virtus, avrebbe potuto essere Venezia per quanto di buono ha fatto negli ultimi anni. Speriamo si possa presto concretizare“.

