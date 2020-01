Basket, EuroCup 2019-2020: Brescia, con l’Oldenburg la vittoria è d’obbligo

La Germani Brescia vuole ripartire dopo il ko di Venezia e conquistare una vittoria fondamentale nella corsa a uno dei primi due posti nel Gruppo F della Top 16 di EuroCup 2019-2020, in casa contro l’Oldenburg. In un girone equilibratissimo ogni partita è decisiva e la sfida interna al Palaleonessa domani sera alle 20.30 è di quelle da non sbagliare.

Sia la Germani Brescia Leonessa sia l’EWE Baskets Oldenburg arrivano all’appuntamento dopo i due ko contro Venezia e Patrasso e, dunque, devono raddrizzare il proprio cammino nel Girone F che vede le quattro squadre appaiate con una vittoria e una sconfitta. In campo scendono due squadre con uno stile di gioco diversissimo e dove si dovrà vedere se sarà l’attacco tedesco ad avere la meglio o la solida difesa lombarda. Nella stagione di EuroCup, infatti, la Germani Brescia ha una bassa media di realizzazione, solo 69,0 punti a partita, ma subisce pochissimo, con 70,8 punti di passivo. Di contro, invece, l’EWE Baskets Oldenburg in difesa non brilla, con ben 84,3 punti concessi, ma in attacco è letale, con 84,0 punti segnati in media.

Se gli stili di gioco sono così differenti, identico è stato il percorso delle due squadre sin qui. Sia Brescia sia Oldenburg hanno chiuso la stagione regolare con 6 vittorie e 4 sconfitte ed entrambe sino a ora hanno vinto una partita e persa una nel Top 16. Tra le mura domestiche la Germani ha uno score di 5-1, mentre i tedeschi dopo tre ko consecutivi all’esordio hanno vinto sette delle ultime nove partite di EuroCup. Come detto, per Brescia è fondamentale la difesa e il primo compito per Vitali e compagni sarà limitare al massimo Raside Mahalbasic, la stella dell’Oldenburg, con 15,9 punti a partita, mentre i lombardi dovranno alzare le loro percentuali al tiro (44,4% da due, 26,2% da tre), affidandosi alla fisicità di Awudu Abass per avere la meglio dell’Oldenburg.

Credit: Ciamillo